DEZASTRU pentru CSM Bucuresti in Champions League! A treia infrangere consecutiva pentru echipa condusa lui Adi Vasile

CSM Bucuresti a pierdut in grupele Champions League cu Vipers, 22-29.

Echipa lui Adrian Vasile a ajuns la a treia infrangere consecutiva in Champions League si ramane cu 10 puncte obtinute, dupa 11 meciuri jucate. Astfel, Metz o poate depasi pe CSM in clasament in Grupa in cazul in care o invinge pe Ljubljana.

In meciul cu Vipers, echipa care ramane neinvinsa in Champions League, Cristina Neagu a inscris cele mai multe goluri pentru echipa sa, 10, urmata de Pintea, care a reusit sa puncteze doar de 4 ori. De cealalta parte, fosta jucatoare a 'tigroaicelor', Nora Mork a reusit sa inscrie 5 goluri impotriva fostei echipe, la egalitate cu Jana Knnedlikova.

WATCH: @CSM_Bucharest need a miraculous #deloehfcl comeback against @VipersKrSand - but Barbara Lazovic is giving her all to make it happen. #ehfcl pic.twitter.com/u3g6mFrwoq — EHF Champions League (@ehfcl) January 16, 2021



CSM Bucuresti se deplaseaza in Rusia pentru urmatorul meci, acolo unde va intalni Rostov, echipa de pe primul loc in clasament.