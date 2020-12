Gheorghe Tadici arunca sageti catre Neagu: "In Danemarca a facut cel mai slab turneu final din 2007 incoace!"

Gheorghe Tadici, fostul selectioner al Romaniei a declarat ca Neagu a avut un turneu final mult sub nivelul asteptarilor.

Nationala condusa de Bogdan Burcea si Robert Licu s-a clasat pe locul 12 la Campionatul European din Danemarca, aceasta fiind cea mai slaba clasare de cand s-a trecut la noul sistem cu 16 echipe. Mai mult de atat, in ultimul meci din Grupa Principala II impotriva Olandei, scor 24-35, Romania a aratat forma slaba pe care a avut-o in competitie.

Tadici este antrenorul care a castigat medalia de argint cu nationala Romaniei la Campionatul Mondial din 2005, a declarat ca interul de la CSM Bucuresti nu a putut sa faca mai mult pentru echipa nationala.

"E o jucatoare foarte buna, cu o aruncare exploziva, cu un IQ foarte ridicat. Acum insa, in Danemarca, a facut cel mai slab turneu final din 2007 incoace. Dar noi vorbim despre recordul ei, ca a marcat peste 250 de goluri la Europene... In loc sa vorbim despre coeficientul ei la acest Campionat European.

Neagu nu joaca singura. Pasele le primeste de la cineva, spatele ei e tinut de cineva. Repet: e o jucatoare foarte buna, dar stie sa-si vanda marfa, ca sa zic asa. Are insa unele carente in privinta jocului colectiv. Si nici nu se implica suficient in faza de aparare. Ea, fie ca a dat gol, fie ca a ratat, fuge pe banca. Sa faca celelalte faza defensiva", a declarat antrenorul de la Zalau pentru Adevarul.

Cand a fost intrebat daca antrenorul trebuie sa intervina in chestiunea legata de Cristina Neague, Tadici a raspus: "Care antrenor? Cel cu care lucreaza de o saptamana? Sau antrenorii pe care i-a avut in toti acesti ani. Cu care a lucrat si in Romania, dar si in strainatate", a mai spus fostul selectioner.