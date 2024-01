Thierry Henry recunoaște că a trecut prin momente grele. "Nu am mai avut unde să mă ascund de depresie. Plângeam în fiecare zi"

Fostul atacant de la Monaco, Juventus, Arsenal și Barcelona spune că a suferit mult timp de depresie, dar a încercat să nu abordeze problema. Perioada de solitudine din pandemia de Covid-19 l-a făcut să clacheze.

"De când m-am născut am avut semne clare de depresie"

"Pe întreaga durată a carierei, poate chiar de când m-am născut am avut semne clare de depresie. Dar nu am știut ce sunt și nu am făcut nimic în privința lor, doar am încercat să mă adaptez. Am pus un picior înaintea celuilalt și mers mai departe. Acesta e lucrul pe care am fost învățat să-l fac de când am fost copil. Nu am încercat niciodată să analizez și să trec peste dificultăți, dar dacă m-aș fi concentrat pe aceste lucruri aș fi realizat că sunt probleme medicale. Odată cu pandemia de Covid-19 nu am putut să bag lucrurile sub preș. Pur și simplu nu am mai avut unde să mă ascund de depresie.

Atunci am realizat că am probleme. Am fost în izolare la Montreal și nu am putut să-mi văd copiii pentru aproape un an de zile. A fost lucrul care mi-a pus capac, așa că ajunsesem să plâng în fiecare zi. Lacrimile veneau singure, nu știu de ce, dar cred că se ascundeau acolo de multă vreme. Am avut o relație normală cu tata, dar el era un om mai dur, care avea o părere rigidă în privința a cum trebuia să fiu ca jucător. Dacă ți se spune mereu în copilărie că nu ai făcut niciun lucru cum trebuie, atunci o să crezi dacă ce ți se repetă la nesfârșit", a declarat Henry.

Thierry Henry, campion mondial și european cu Franța

Thierry Henry (46 de ani) este născut în Les Ulis, în suburbiile Parisului, tatăl său fiind originar din Guadelupa și mama emigrând din Martinica. A fost legitimat la AS Monaco B (1994), AS Monaco (1994-1999), Juventus (1999), Arsenal (1999-2007, 2012), FC Barcelona (2007-2010) și NY Red Bulls (2010-2012, 2013-2014). Are 123 de meciuri și 51 de goluri pentru naționala Franței (1997-2010), cu care a cucerit CM 1998 (+ finală în 2006), Euro 2000 și Cupa Confederațiilor (2003).

În palmares are titluri în Ligue 1 (1), Premier League (2) și La Liga (2), FA Cup (2), Comumunity Shield (2), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (1), Champions League (2008-2009 / + finală în 2005-2006), Supercupa Europei (2009), Campionatul Mondial al Cluburilor (2009), o finală de Cupa UEFA (1999-2000). Are zeci de trofee individuale câștigate, printre care două Ghete de Aur (2003-2004, 2004-2005), Onze d'Or (2003, 2006), clasări pe podium în clasamentul Ballon d'Or (locul 2 - 2003, locul 3 - 2006), FIFA World Cup All-Star Team (2006) sau cel mai bun jucător al sezonului în Premier League (2002-2003, 2003-2004).

Ca antrenor a lucrat pentru Belgia (secund / 2016-2018, 2021-2022), AS Monaco (2018-2019), Montreal Impact (2019-2021) și Franța U21 (2023-prezent).

Foto - Getty Images