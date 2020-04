"Am cerut sa se avizeze acest plan!" Coronavirusul poate produce o adevarata apocalipsa in Liga 1! Prima echipa din play-off care a intrat in somaj tehnic: "Ar fi pierderi uriase!"

Un club din play-off si-a bagat jucatorii in somaj tehnic.

Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a organizat astazo o conferinta de presa in care a vorbit despre situatia financiara de la club si despre masurile pe care le va lua in aceasta perioada de pandemie a coronavirusului.

In urma acestei conferinte de presa, Marginean a decis ca toti angajatii clubului sa intre in somaj tehnic si vor castiga 2340 de lei pe luna, reprezentand 75% din salariul mediu net din Romania.

"Trecem printr-o situatie speciala pe care nu si-a dorit-o nimeni. Trebuie sa fim solidari. Din punct de vedere financiar au intervenit multe probleme. Nu stim daca vom relua campionatul si daca vom juca toate meciurile. Asta ar insemna o pierdere financiara de 270.000 de euro. Noi avem toate salariile platitie pe luna februarie si am platit si datoriile. Dar nu putem sa ne facem un plan pentru perioada urmatoare.

Asa ca am decis sa luam o masura de precautie. Am cerut administratorului judiciar sa avizeze planul de intrare in somaj tehnic, incepand cu Marginean Ioan si tot personalul. Sunt 27 de jucatori in lotul echipei mari si alte 38 de persoane. Nu stim in ce directie sa o luam. Sa speram ca situatia nu va dura mai multe si sa jucam toate meciurile ramase. Oricine vrea sa ajute clubul Gaz Metan e binevenit", a declarat Ioan Marginean.

Pana in acest moment, in Liga 1, FCSB a redus salariile fotbalistilor cu 50%, iar FC Hermannstadt, Chindia si Dinamo vor suspenda toate contractele.