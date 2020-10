Pandemia de coronavirus loveste puternic in cluburile de fotbal! Pierderi uriase inregistrate de un gigant din Premier League din cauza Covid-19

Pandemia de coronavirus a generat pierderi financiare foarte mari in toate domeniile de activitate, inclusiv in fotbal.

Manchester United este unul dintre cluburile cele mai puternic lovite de criza generata de Covid-19. Finantele echipei din Manchester au fost afectate chiar mai mult decat se preconizase initial. Conform Mirror, incasarile clubului de pe Old Trafford au fost mai mici cu 71 de milioane de lire sterline decat se asteptau conducatorii "diavolilor".

Sursa citata noteaza ca inainte de declansarea pandemiei, oficialii lui United au estimat ca veniturile clubului se vor situa intre 560 si 580 de milioane de lire sterline. Doar ca, in cele din urma, veniturile raportate de club au fost de doar 509 milioane de lire sterline.

Mai mult decat atat, din cauza faptului ca de la reluarea fotbalului in Anglia meciurile se disputa fara spectatori, clubul condus de Ed Woodward a inregistrat incasari din zilele de meci mai mici cu 21 de milioane de lire fata de anul trecut.

In schimb, veniturile comerciale ale clubului au crescut cu 3.9 milioane de lire sterline fata de 2019.

Veniturile din drepturile de televizare au scazut si ele cu 101 milioane de lire sterline fata de anul trecut, in contextul in care United nu s-a mai calificat in Champions League.

In aceasta situatie dificila, vicepresedintele clubului, Ed Woordward, a tinut sa precizeze ca prioritatea clubului este sanatatea angajatilor si intoarcerea in siguranta a fanilor pe stadion.