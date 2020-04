Englezii se tem de pierderi URIASE din cauza coronavirusului! Suma imensa care poate fi SCOASA din conturile cluburilor

Jucatorii din Premier League au aflat ca echipele pentru care evolueaza urmeaza sa piarda peste 1 miliard de euro din cauza pandemiei de coronavirus ce s-a abatut asupra lumii.

O video conferinta a avut loc sambata dupa amiaza, unde directorii executivi din prima liga engleza au explicat de ce cluburile ar trebui sa inceapa sa aplice reduceri salariale pe termen scurt. Telegraph Sport a anuntat ca discutiile s-au incheiat fara a se ajunge la o concluzie in ceea ce priveste reducerea salariilor, dar exista buna credinta, atat din partea sefilor, cat si a jucatorilor, pentru a ajunge la un numitor comun.

Au fost prezentate diferite scenarii, iar cel mai negru dintre acestea este anularea sezonului in curs, ceea ce ar insemna ca echipele ar trebui sa returneze peste 800 de milioane de euro televiziunilor care difuzeaza meciurile. Reinceperea campionatului in iunie ar fi una din cele mai bune solutii si ar insemna mai putine pierderi pe plan financiar.

Jucatori precum Jordan Henderson sau Harry Maguire au fost primii care au facut eforturi si au ajutat sistemele de sanatate din Anglia. Se asteapta ca o donatie de peste 20 de milioane de euro sa fie facuta de cei implicati in fotbalul englez catre sistemul de sanatate pentru a ajuta la combaterea bolii.

In momentul intreruperii campionatului, Liverpool se afla mai aproape ca oricand de titlul mult visat si are un avans de 25 de puncte fata de Manchester City. Leicester si Chelsea completeaza locurile de Champions League, in timp ce pe pozitiile retrogradabile se afla Bournemouth, Aston Villa si Norwich.