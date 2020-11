Pierderi de MILIOANE de euro pentru cluburile din Liga 1! Cine are cel mai mult de suferit din cauza absentei fanilor din tribune

Pandemia de coronavirus a creat mari probleme financiare echipelor din Liga 1.

Faptul ca suporterii nu pot merge pe stadion din cauza pandemiei de coronavirus a dus la pierderi financiare importante. Potrivit unui studiu realizat de UEFA, in 2018 echipele din Liga 1 au incasat 59 de milioane de euro, 8% din aceasta suma fiind reprezentata de banii proveniti din vanzarea de bilete.

In aceste conditii, cluburile pierd aproximativ 4-5 milioane de euro in acest an din cauza absentei fanilor. Cel mai afectat club este Universitatea Craiova, care era pe locul 1 in ceea ce priveste asistenta in sezonul 2019/20.

Anul trecut echipa lui Cristiano Bergodi a vandut bilete in valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro, avand toate sansele de a incasa si mai mult in aceasta perioada, in conditiile in care oltenii au demonstrat o forma de zile mari in startul sezonului.

Si CFR Cluj ar urma sa piarda tot aproximativ 1 milion de euro de pe urma lipsa de spectatori, campioana Romaniei avand insa avantajul prezentei in Europa League, ceea ce garanteaza un plus financiar. Clujenii si-au asigurat deja peste 6 milioane de euro din partea UEFA.

Pe locul 3 in topul celor mai importante pierderi financiare cauzate de pandemie se afla FCSB, care va ramane fara aproximativ 550.000 de euro, bani care ar fi fost incasati din vanzarea de bilete intr-o situatie normala.

Cel mai ingrijorator este faptul ca autoritatile nu stiu cand va fi posibila revenirea fanilor pe stadion, desi in alte tari europene acest lucru a fost posibil. Ministrul Ionut Stroe a declarat in urma cu o luna ca va incerca sa redea accesul spectatorilor in tribune de la jumatatea lunii octombrie, insa acest lucru nu a mai fost posibil din cauza cresterii accelerate a numarului de cazuri noi de imbolnavire. In aceste zile, Romania se apropie de 10.000 de noi infectari in 24 de ore.