Ministrul Sportului, ultimele declaratii despre revenirea fanilor pe stadioane: "Presiunea este tot mai mare!" 

Eduard Novak (44 ani) a comentat unul dintre cele mai disputate subiecte din lumea sportului: revenirea fanilor pe stadioane.

Ministrul Tineretului si Sportului a fost intrebat din nou despre o posibila revenire a suporterilor pe stadioanele din Romania, la un an dupa ce pandemia a interzis accesul fanilor.

Ultimul meci cu fani in tribune a fost in Liga 2, la partida dintre Csikszereda si Petrolul Ploiesti. 1 000 de suporteri au fost prezenti in tribune la meciul disputat pe 8 martie.

Novak exclude posibilitatea revenirii suporterilor pe stadioane prea curand, motivand situatia epidemiologica din tara. Totodata, ministrul a dezvaluit ca se lucreaza la introducerea in fotbal a testelor rapide in detrimentul celor de tip PCR, pentru a ajuta din punct de vedere financiar cluburile.

"Presiunea este din ce in ce mai mare. Din partea mea, maine ar putea sa se intoarca. Daca vedem exemplele de afara, nu este deschis nimic. Si cumva trebuie sa ne raportam.

Acum ne zbatem sa trecem de la PCR la teste rapide ca sa usuram putin bugetele echipelor sportive si ale federatiilor. Peste doua-trei luni, vedem cum va evolua pandemia, poate reusim intr-un anumit procent sa aducem spectatorii inapoi", a spus Novak prezent la Sala Polivalenta, acolo unde se pregateau sportivele de la CSM Bucuresti.