Echipa din Liga 1 care se pregateste sa dea afara 9 jucatori! Pierderi URIASE: "Dam 15% din buget numai pe rezilieri!" Ce suma uriasa trebuie sa plateasca

Isi fac planuri de supravietuire, iar asta inseamna sa taie in carne vie!

FC Arges se reinventeaza dupa ce a terminat anul pe primul loc. Nou-promovata planuieste sa scape de cel putin 9 dintre actualii jucatori. Finantatorul Viorel Tudose spune ca numai despartirile ii vor costa pe argeseni 170 000 de euro. Pitestiul are 32 de jucatori in lot. Noul staff tehnic alcatuit de managerul general Jean Vladoiu e compus din Andrei Prepelita si Mihaita Ianovischi. Sefii au decis ca noul an sa fie abordat cu 23 de fotbalisti in lot.

"Rezilierile cred ca ne costa 170 000 de euro, ceea ce inseamna 15% din bugetul lui FC Arges aruncat pe fereastra. Va trebui sa ma reziliem ca sa ne gandim la altii. Avem niste nume in cap, dar nu ca sa ne salvam de la retrogradare. Trebuie sa existe si reconstructia, vom incerca sa incepem iarna asta.

Nu vom aduce jucatori care vor veni pentru 6 luni la FC Arges sa puna umarul la salvare. Cred ca aceasta echipa se poate salva asa cum este acum, dar trebuie sa incepem o reconstructie. Concomitent cu salvarea, care este esentiala, incepem reconstructia echipei", a spus Tudose.