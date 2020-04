OPINIE | Gabriel Chirea despre riscul organizarii Euro 2020: "Intre spalare de imagine in stil dictatorial si pierderi financiare colosale"

In timp ce alte tari vor sa se retraga din organizarea Euro 2020, Romania spera sa isi faca imagine pozitiva, la fel ca regimurile totalitare din Rusia, Ungaria si Azerbaijan.

Roma, capitala Italiei, si Bilbao, oras din regiunea spaniola Tara Bascilor, iau in calcul serios sa se retraga de pe lista celor 12 gazde ale turneului final al Campionatului European de fotbal 2020, care a fost mutat pentru vara anului viitor, din cauza pandemiei de coronavirus. Cele doua tari din sudul Europei se alatura Danemarcei, care este si ea decisa sa nu mai organizeze meciuri in Copenhaga. Jesper Molle presedintele DBU, a declarat ca „sansele sunt de 50-50. Am fi capabili sa organizam meciurile, dar nu putem reusi fara sprijinul partenerilor nostri”.

Calcule serioase au inceput sa isi faca si Germania, Olanda, Scotia, Irlanda si Marea Britanie, pentru a vedea daca isi pot amortiza investitia si daca vor fi in stare sa mentina siguranta medicala a propriilor cetateni, in cazul in care pandemia de coronavirus nu se va stinge total pana la finalul acestui an. Singurele tari, care par dispuse sa tina cu dintii de organizarea meciurilor la Euro 2020, sunt Rusia, Ungaria si Azerbaijan, acolo unde conducatorii Vladimir Putin (presedinte), Viktor Orban (prim-ministru) si Ilhan Aliyev (presedinte) conduc cu mana de fier, unii acuzandu-i ca s-au transformat in dictatori veritabili si vor sa utilizeze meciurilor de la aceasta competitie pentru a-si mai petici imaginea zdrentuita pe plan international.

Romania pare si ea dispusa sa face eforturi mari, mult peste posibilitatile ei financiare, pentru a ramane printre organizatorii Euro 2020. Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a anuntat, in urma cu doua saptamani, ca tara noastra e dispusa sa accepte organizarea mai multor meciuri la turneu final. „Pot sa confirm ca Bucurestiul va gazdui in mod sigur cele 4 meciuri din calendarul Euro 2020. Din pacate, exista in Europa orase dintre cele organizatoare, care resimt mult mai dur impactul acestei pandemii si deja au anunțat, oficial sau nu, ca au dificultati in a-si onora angajamentul luat. In acest context, pot spune foarte clar si limpede ca noi ne afirmam disponibilitatea in a prelua organizarea acestor meciuri. Pentru ca este o chestiune care tine de onoarea, tine de imaginea si posibilitatile acestei tari”, a declarat Stroe.

UEFA a cerut federatiile nationale din cele 12 orase sa prezinte angajamente scrise, garantii guvernamentale si documente semnate de administratiile oraselor, ca pot sustine organizarea meciurilor, termenul limita fiind 30 aprilie. FRF si-a anuntat deja disponibilitatea pentru organizarea CE in 2021, iar o Hotarare de Guvern a trecut pe la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si pe la Ministerul Justitiei, pentru avize fara de care nu putea intra pe ordinea de zi a Guvernului.

„Ne dorim mai mult de la acest important eveniment, care practic ne va aduce vizibilitate in plus, va crea imagine Romaniei si ne va aduce multiple beneficii economice si, bineinteles, va suplimenta resursele pe care le putem atrage”, spunea increzator ministrul Stroe. Ce nu spune Stroe e ca presedintele FRF, Razvan Burleanu, ar putea fi singurul dintre conducatorii romani aflati acum in functie, care au decis pentru organizarea meciurilor si care vor si ramane sa se ocupe de punerea in practica a planului.

Primarul Gabriela Firea este extrem de contestata si are sanse mici sa isi mentina functia la alegerile locale, care au fost amanate pentru finalul anului, nu mai devreme de 31 decembrie 2020. La jumatatea anului 2019, pana sa se ajunga la situatia tragica provocata de coronavirus si de dispozitiile ordonantelor militare, Firea se lamenta ca „suntem in faliment nedeclarat”. Situatia va fi, probabil, de faliment declarat pentru Bucuresti, dupa ce primaria a inregistrat pierderi imense cu firmele municipale, a fost nevoita sa trimita mii de angajati in somaj tehnic, cheltuielile cu spitalele din subordine au explodat si incasarile din taxe si impozite au scazut dramatic. Sanse mici sa ramana in functie pana la startul turneului final au si premierul Ludovic Orban, Ionut Stroe (ministrul Sportului), Ion Stefan (ministrul Dezvoltarii), Florin Catu (ministru de Finante) si ceilalti membrii ai actualului cabinet, chiar si in situatia in care partidul lor va castiga alegerile parlamentare (6 septembrie 2020 - 21 martie 2021).

In timp ce Romania se grabeste ca fata mare la maritat la organizarea Euro 2020, fara niciun calcul economic aprofundat, efectele crizei Covid-19 asupra economiei ar putea sa dureze intre 2 si 10 ani, conform specialistilor. Analizele si previziunile spun ca peste 1 milion de angajati din sectorul privat au fost trimisi in somaj tehnic, aproape 300.000 de firme sunt in pericol de faliment, deficitul bugetar pentru 2020 va depasi 5.5%, inflatia va fi de minum 2 procente, cheltuielile bugetului general consolidat au crescut pana la 90.3 miliarde de lei (8,3% din PIB), iar rata somajului va sari la peste 10%. Semnele transmise de statul roman nu sunt incurajatoare, din cauza ca incasarile la buget s-au prabusit in martie, statul abia putand sa stranga banii pentru salarii si pensii.

Cel mai probabil, Romania se va imprumuta masiv in 2020 si in 2021, mai mult decat in timpul crizei financiare din 2008-2009. Florin Catu a anuntat deja, la inceputul anului 2020, pana sa fim loviti in plin de Covid-19, ca Ministerul Finantelor avea nevoie de un imprumut de 87 de miliarde de lei, dintre care jumatate se ducea spre „acoperirea datoriilor ajunse la scadenta, refinantari si dobanzi, datorii contractate in urma”, iar alta mare parte catre acoperirea deficitului bugetar.

Organizarea Euro 2020 de catre Romania se bazeaza si pe trei lucruri care tin de noroc: calificarea echipei nationale, care trebuie sa treaca de Islanda si de Ungaria / Bulgaria; jucarea cu public a meciurilor; dorinta fanilor de a vedea meciurile din tribuna si disponibilitatea turistilor de a ne vizita tara, in ciuda pericolului reprezentat de coronavirus. Daca una dintre cele trei variabile nu va fi favorabila Romaniei, atunci organizarea meciurilor se poate transforma intr-o hemoragie financiara, care sa accentueze si mai mult criza financiara care se preconizeaza.