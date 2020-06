Federatia Engleza de Fotbal renunta la 124 de angajati, dupa ce a anuntat pierderi financiare de 330 de milioane de euro!

FA va lua masuri radicale, din cauza pierderilor financiare provocate de coronavirus.

Federatia Engleza de Fotbal (FA) a incheiat un audit pentru a verifica ce pierderi va inregistra din cauza pandemiei de coronavirus, iar cifrele sunt uriase. Institutia va avea o gaura de 330 de milioane de euro (300 mil. lire sterline) in acest an, ca urmare a anularii meciurilor oficiale si amicale, a concertelor si a partidelor din NFL, a lipsei vanzarilor la standurile de ospitalitate si marketing de la stadionul Wembley, dar si pentru ca mai multi sponsori si parteneri au fost serios afectati de pandemie si au trebuit sa micsoreze sumele platite sau sa renunte la contracte. Pentru a-si echilibra bugetul, FA trebuie sa renunte la 124 de angajati din organigrama sa, dintre care 82 vor reprezenta concedieri si 42 sunt posturi vacante care nu vor mai fi ocupate. Noua stare de fapt va duce la micsorarea implicarii institutiei in cauze sociale si la o reesalonare a datoriilor pe o perioada de 4 ani.

Presedintele FA, Greg Clarke, a declarat ca “nu stim ce va aduce viitorul, dar problema este ca in mod sigur pandemia va fi urmata de o recesiune financiara. Aceste dificultati vor dura ani de zile si trebuie sa ne ocupam din timp de rezolvarea lor. Concedierilor vor fi cele mai grele pentru noi, dar trebuie sa rezolvam aceste probleme financiare presante”. Mark Bullingham, directorul executiv al insitutiei, a spus si el ca “in primul rand, trebuie sa ne pastram functiile de reglementare si de asistenta pentru fotbalul englez. Apoi, avem o datorie fata de nationalele masculine si feminine, in incercarea lor de a castiga turneele international majore. Va trebui sa luam niste decizii dificile, pentru ca nu ne permitem sa finantam toate cauzele pe care le promovam pana acum. Impactul acestei crize medicale ne forteaza sa ne concentram mai mult ca niciodata pe prioritati”.