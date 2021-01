Bataie de joc NATIONALA: DOUA MILIOANE de euro pe curatenie la National Arena intr-un an FARA suporteri pe stadion! Ce pierderi uriase are stadionul de cand a fost deschis

Stadionul National Arena a fost deschis pe data de 6 septembrie 2011.

Demolarea arenei 'Lia Manoliu', vechiul stadion national, s-a realizat intre anii 2007 si 2008, iar ulterior, in acel loc, urma sa se construiasca cel mai frumos stadion pe care l-a avut Romania vreodata.

Cu toate acestea, inca de la primul meci problemele nu au incetat sa apara.

Pe 6 septembrie 2011, Romania inaugura National Arena intr-un meci cu Franta din preliminariile EURO 2012. Duelul s-a incheiat la egalitate, 0-0, si totul a fost umbrit in acea seara de calitatea execrabila a gazonului.

Foto: Patrice Evra in timpul duelului Romania 0-0 Franta.

La finalul meciului, inclusiv portarul Ciprian Tatarusanu declara ca gazonul este 'un dezastru total' si o echipa nu poate evolua in competitii internationale in aceste conditii. Primarul Capitalei din acea vreme, Sorin Oprescu, spunea atunci ca gazonul s-a prezentat mai bine decat se astepta el si ca din punct de vedere organizatoric nu au existat 'balbe'.

Pe parcursul celor peste 9 ani de la constructie, National Arena s-a confruntat frecvent cu probleme si cele mai intalnite au fost la nivelul gazonului.

Intr-o ancheta realizata de Gazeta s-a demonstrat ca in tot acest timp, arena a inregistrat pierderi uriase, de peste 13 milioane de euro!

Potrivit sursei citate, dezvaluirile socante continua si numai in 2020 arena a produs o paguba in buzunarul bucurestenilor de 4.4 milioane de euro.

Ireal este faptul ca din cei 4.4 milioane de euro, aproximativ 2 milioane de euro au fost cheltuiti doar pe curatenie, asta in ciuda faptului ca in 2020 nu s-a jucat cu suporteri pe stadion incepand cu luna martie.

In ancheta se mai specifica faptul ca in peste 9 ani de la inaugurare, National Arena nu a produs in niciun an profit, sumele cheltuite de Primaria Capitalei fiind mereu mai mari decat cele obtinute.

In 2012, deficitul raportat a fost de peste 2.3 milioane de euro, urmand ca in urmatorii 5-6 ani pierderile sa se incadreze intre 200.000 si 250.000 de euro.

Incepand cu anul 2018, cheltuielile au explodat din nou si Primaria Capitalei a raportat ca pana in anul 2020 va fi nevoie de peste 11 milioane de euro pentru administrarea si intretinerea arenei. In aceeasi perioada, veniturile au fost din ce in ce mai mici (putin sub 1.3 milioane de euro) si in doar 2 ani, cel mai frumos stadion al Romaniei a produs o paguba de 10 milioane de euro.

Daca in 2020 paguba produsa de stadion a fost de 4.4 milioane de euro, costurile totale administrare s-au ridicat la peste 4.7 milioane de euro:

Potrivit anchetei din Gazeta, banii au fost folositi in felul urmator:

- Curatenie exterioara: 1.238.660 (euro)

- Mentenanta instalatii: 918.880

- Curatenie interioara: 666.590

- Paza si securitate: 474.150

- Sistem control turnicheti: 339.445

- Energie electrica: 290.200

- Reparatii si renovare: 268.980

- Intretinere gazon: 213.680

- Gaze: 137.180

- Apa si canal: 98.150

- Mentenanta parcare supraterana: 83.625

- Telefonie si internet: 16.700

- Mentenanta lifturi: 3.887

- Stingatoare incendiu: 1.060

TOTAL: 4.751.187 EURO