Petrescu sta pe o COMOARA la Cluj! Salariu GIGANT LA CFR, nemaivazut in Romania! Pierderi imense pentru patronul Varga: "E pe minus cu 15-18 milioane de euro!"

Ioan Becali nu crede ca Petrescu are in acest moment o oferta concreta de a parasi Clujul.

Impresarul spune ca Super Dan e recompensat cu o suma uriasa la CFR: 1 milion de euro pe sezon! Becali dezvaluie ca pierderile patronului Nelutu Varga sunt de peste 15 milioane de euro in acest moment si il sfatuieste pe Petrescu sa ramana la CFR pentru a crea o noua echipa campioana.

"Dan Petrescu... daca i-a mers asta cu plansul, continua cu plansul. Avea 20 de ani cand l-am dus la Foggia. Se plangea ca-l alearga Zeman. Ii duceam sandwich-uri, se plangea ca nu e suficienta mancare la echipa. Zeman l-a pregatit in 2 ani pentru tot ce avea sa urmeze in cariera. Eu cred ca n-are acum nicio oferta. Daca erau oferte, le zicea alora de la Cluj ca le da un milion si pleaca. Nu e nimic clar, sunt vorbe.

Si eu i-am zis de o echipa, dar astept sa-mi spuna ceva echipa aia. Ca sa plece, trebuie sa se inteleaga cu clubul. Sau mai poate sa ia un jucator de un milion, doua. Poate clauza il tine acolo, poate si el vorbeste...

E deja al 4-lea an. Nu poate sa plece la prima oferta. Cu China s-au inteles, acum nu mai poate sa dezerteze asa. A zis si el ca nu vrea sa plece asa, suparat. Relatia lui cu patronul e buna. Cu Marian Copilu - sufera, dar revine.

Din salariu si prime a luat un milion. A avut un contract de Occident. Are 5-600 000 contract plus inca pe atat prima pentru grupe. Le-a meritat, le merita in continuare. Nelutu nu are banii lui Becali de transferuri. Are bani, dar ii are bagati in diverse. El e in paguba: 15-18 milioane de euro. Dan trebuie acum sa creeze si o echipa. Trebuie sa pregateasca echipa pentru anii viitori", a spus Ioan Becali la Telekom Sport.