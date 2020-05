NICI nu vor sa auda! Milionarii lui PSG, toleranta zero fata de sefi! Clubul poate avea pierderi de SUTE de milioane de euro

PSG este unul dintre cluburile europene cel mai grav afectate de criza cauzata de noul coronavirus.

Spre deosebire de Bundesliga, La Liga sau Premier League, care au reluat sau vor relua in curand meciurile oficiale, sezonul 2019/20 a fost anulat in Ligue 1.



Astfel, campioana Frantei va reveni in Liga Campionilor dupa mai mult de 4 luni in care nu a jucat nici un meci oficial.

Jucatorii din prima liga franceza nu s-au intors la antrenamente, iar PSG nu a reusit sa ajunga la un acord cu fotbalistii pentru a le micsora salariile. Desi printr-o lege adoptata de guvernul francez, cluburile pot plati doar 84% din salarii, PSG poate pierde aproximativ 200 de milioane de euro din drepturile de televizare, iar suma pe care trebuie sa o plateasca pentru securitate sociala si alte beneficii este si ea mult mai mare decat in alte state europene.

Echipa, care a castigat titlul in Franta de 7 ori in ultimii 8 ani, se afla, asadar, intr-o situatie delicata din punct de vedere financiar.

Antrenorul echipei, Thomas Tuchel, a precizat ca nu va convoca lotul pana cand nu va sti cu exactitate data la care PSG va putea reveni pe gazon. Deocamdata, Federatia Franceza de Fotbal nu a fost anuntat datele de disputare pentru Cupa Frantei si pentru finala Cupei Ligii.

Forul si-ar fi dorit sa programeze ambele meciuri in august, dar guvernul a interzis toate activitatile sportive pana in septembrie. Vedetele Parisului sunt impartite in toata lumea. Marquinhos a plecat in Brazilia, acolo unde Neymar si Thiago Silva au fost pe toata perioada carantinei, Keylor Navas ramane in Costa Rica, iar Edinson Cavani se afla in continuare in Uruguay.

