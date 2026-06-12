NEWS ALERT Schimbare în lotul campioanei mondiale Argentina! Convocat de urgență de la Tottenham Hotspur

Schimbare în lotul campioanei mondiale Argentina! Convocat de urgență de la Tottenham Hotspur CM 2026
SPORT.RO
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CM 2026 se joacă în SUA, Canada și Mexic.

TAGS:
ArgentinaMarcos SenesiLeonardo BalerdiCM 2026Tottenham Hotspur
Din articol

Fundaşul Marcos Senesi a fost convocat în lotul Argentinei pentru Cupa Mondială din 2026, înlocuindu-l pe Leonardo Balerdi de la Olympique Marseille, care a fost forţat să se retragă din cauza unei accidentări musculare, a anunţat joi Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA).

Abia transferat la Spurs, Marcos Senesi va juca la Mondial

Recent transferat de Tottenham Hotspur, Senesi se alătură lotului de 26 de jucători selectaţi pentru Albiceleste, campioana mondială en-titre.

El îl înlocuieşte pe jucătorul de 27 de ani de la Olympique Marseille (11 selecţii), care a suferit o ruptură musculară săptămâna trecută în timpul unui antrenament al echipei.

Experimentatul Senesi (29) tocmai a încheiat un sezon excelent în Premier League cu Bournemouth şi este considerat unul dintre cei mai buni fundaşi centrali ai Argentinei din Europa.

Argentina îşi va începe sezonul pe 17 iunie împotriva Algeriei, la Kansas City (Grupa J), înainte de a înfrunta Austria şi apoi Iordania.

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