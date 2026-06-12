Tehnicianul român a cucerit titlul și Cupa Italiei încă din primul său an la conducerea nerazzurrilor, iar conducerea clubului a decis să îi prelungească înțelegerea până în 2028.

Decizia a fost salutată inclusiv de Rafa Benitez, fost antrenor al lui Inter și unul dintre cele mai importante nume din fotbalul european.

Rafa Benitez: „Inter a procedat corect prelungindu-i contractul lui Chivu”

Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, tehnicianul spaniol a analizat lupta pentru titlu din viitorul sezon și a lăudat alegerea făcută de campioana Italiei.

„Vom porni de la continuitatea lui Inter, campioana care a procedat corect prelungindu-i contractul lui Chivu. Dar și Napoli rămâne o forță, mai ales după alegerea lui Allegri. Roma lui Gasperini va conta și ea, iar Como este o realitate frumoasă”, a declarat Benitez.

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vara lui 2025. Formația din Milano a încheiat sezonul cu 87 de puncte și doar cinci înfrângeri în Serie A, iar în finala Cupei Italiei a trecut cu 2-0 de Lazio.

Succesul obținut de antrenorul român a fost răsplătit și financiar. Potrivit presei din Italia, noul contract îi va aduce un salariu de aproximativ 3,5 milioane de euro pe sezon.

În vârstă de 65 de ani, Rafa Benitez este liber de contract după despărțirea de Panathinaikos, produsă în luna mai. Spaniolul are în palmares trofee importante câștigate cu Liverpool, Valencia, Chelsea și Inter.