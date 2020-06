'COPILUL' lui Hagi, anunt BOMBA la miezul noptii! A marcat, apoi a facut declaratia la care nu se astepta nimeni: "Ma retrag din fotbal!"

Legenda si la Fener, si la Galatasaray, Emre Belozoglu si-a anuntat retragerea din fotbal la finalul sezonului.

Emre, 39 de ani, a crescut langa Hagi la Galatasaray, a castigat UEFA sub comanda lui Terim, apoi a plecat la Inter, in 2001. Emre n-a reusit sa se impuna nici pe Meazza, nici la Newcastle sau Atletico Madrid, dar a fost un om important atat pentru Fenerbahce, cat si pentru Istanbul Basaksehir.

La finalul meciului cu Kayserispor (2-1), in care a si marcat dintr-un penalty provocat de Sapunaru, Belozoglu si-a anuntat retragerea din fotbal.

"Voi renunta la fotbal dupa aceste 7 saptamani care mai sunt de jucat. Daca as putea, as juca pana la 50 de ani!", a spus zambind Emre.

Alaturi de Arda Turan, mijlocasul e printre cele mai importante figuri ale fotbalului din Turcia in ultimele doua decenii. Belozoglu are 101 selectii in nationala Turciei, pentru care a marcat de 9 ori.



???????????? ???? Emre Belözoğlu: "Sezon sonu futbolu bırakacağım." (beIN Sports) — FutbolArena (@futbolarena) June 12, 2020