OFICIAL Starurile lui Dinamo pleacă unul după altul de la echipă! ”A venit momentul să ne despărțim”

Starurile lui Dinamo pleacă unul după altul de la echipă! ”A venit momentul să ne despărțim” Handbal
SPORT.RO
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Se schimbă liniile în Ștefan cel Mare.

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Dinamo, campioana ultimului deceniu în handbalul românesc, a anunțat despărțirea de două dintre vedetele incontestabile ale echipei.

Vladimir Cupara și Yoav Lumbroso, OUT de la Dinamo

”După trei sezoane petrecute alături de noi, a venit momentul să îi mulțumim lui Vladimir Cupara pentru profesionalismul, dedicarea și contribuția sa la toate performanțele echipei din ultimii ani 🙏🏻

Sosit în 2023 “Cupi” a fost parte din fiecare succes important al clubului.

Prin paradele sale, experiența și atitudinea exemplară, a avut un rol important în parcursul echipei atât pe plan intern, cât și internațional.

Îți mulțumim pentru fiecare meci, fiecare intervenție și pentru tot ceea ce ai oferit acestui club în ultimii trei ani.

Mult succes în continuarea carierei, sănătate și cât mai multe realizări pe plan profesional și personal 🫡”

”După doi ani petrecuți în tricoul echipei noastre, a venit momentul să ne despărțim de Yoav Lumbroso.

Îi mulțumim pentru seriozitatea și munca depusă în această perioadă. Prin atitudinea sa și prin contribuția avută pe teren, Yoav a avut un rol semnificativ în titlurile câștigate de echipă în ultimii doi ani 💪🏻

Îi dorim mult succes în continuare, multă sănătate și cât mai multe împliniri, atât în carieră, cât și în viața personală 🫡

Îți mulțumim, Yoav, și îți dorim multă baftă în continuare 🙏🏻”

CS Dinamo Handbal

Campioana mută, în schimb, la nivel administrativ: noul manager general, campion mondial și câștigător de Champions League

Zilele trecute, după numeroasele transferuri deja anunțate pentru viitorul sezon, campioana Dinamo a dat și o veritabilă lovitură de imagine la nivel administrativ.

”Astăzi avem un motiv dublu de sărbătoare 🎉

Îi urăm un sincer „La mulți ani!” și, în același timp, îi spunem bun venit lui Cédric Sorhaindo, noul manager al echipei noastre!

O adevărată legendă a handbalului mondial, Cédric își începe un nou capitol în carieră după retragerea recentă din activitate, aducând alături de noi o experiență și un palmares impresionante:

🥇 Campion Olimpic în 2012

🥈 Vicecampion Olimpic în 2016

🌍 De 4 ori Campion Mondial (2009, 2011, 2015, 2017)

🇪🇺 Dublu Campion European (2010, 2014)

🏆 Triplu câștigător al EHF Champions League

👑 De 11 ori campion al Spaniei cu Barcelona

⭐ Și câștigător al altor zeci de trofee la cel mai înalt nivel

Pentru suporterii noștri, Cédric nu este un nume necunoscut. Între 2021 și 2024 a îmbrăcat tricoul lui Dinamo, contribuind la cucerirea a trei titluri de campion al României și a unei Cupe.

Astăzi îl sărbătorim atât pentru realizările extraordinare din carieră, cât și pentru noul drum pe care îl începe alături de noi.

Bine ai venit în noua ta misiune, Cédric! Și încă o dată: La mulți ani 🎂🎉”, a postat pagina oficială CS Dinamo Handbal pe data de 7 iunie.

Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!

Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat în această săptămână și cel de-al șaptelea transfer al verii:

”Bun venit, Andrej Pergel 🔥

Ultimul transfer din această vară a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani ✍️

Andrej evoluează pe postul de inter stânga și se alătură echipei noastre de la Ciudad de Logroño (Spania), unde a înscris sezonul trecut 119 goluri în Liga ASOBAL.

Internaționalul maghiar de 1.97m a mai îmbrăcat tricoul formației Tatabánya KC (Ungaria) în perioada 2022-2024. De asemenea a evoluat un sezon și pentru Veszprem in 2021.

Mult succes, Andrej 🤘🏻”.

Campioana României a mai anunţat până acum transferurile jucătorilor Oscar Savinger (portar, de la IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Bayer Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraž Makuc (centru, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (Chartres).

Ultimul, brazilianul Vinicios, este un internațional care a jucat inclusiv la ultimul Campionat Mondial, în 2025. 

Interul dreapta sud-american a semnat pe două sezoane cu Dinamo.

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