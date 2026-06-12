În vârstă de 34 de ani, Simona Halep îşi va încheia oficial cariera sâmbătă, la Cluj-Napoca, la Sports Festival 2026.

Halep, simbol al perseverenţei şi al performanţei, va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, pe scena BTarena din Cluj-Napoca.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, în direct la PRO TV și pe VOYO.

Halep îi va avea alături, la evenimentul de retragere, pe ambii antrenori alături de care a reușit să câștige titlurile de mare șlem de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Simbolic, Simona Halep va fi antrenată concomitent de australianul Darren Cahill - cu ajutorul căruia a deschis seria victoriilor în turneele majore - și de românul Daniel Dobre, datorită căruia a reușit să transforme în realitate visul de a ieși campioană pe iarba de la Wimbledon.

”Meciul de retragere este o desprindere emoţională de ceea ce am făcut toată viaţa şi mă bucur tare mult că are loc aici, alături de atâtea suflete frumoase, care m-au sprijinit mereu”, a spus Simona la Cluj-Napoca, unde a fost desemnată cetățean de onoare.

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E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

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”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

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