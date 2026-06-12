Gigi Becali a spus totul despre plecarea lui Darius Olaru: decizia luată în privința transferului

Union Saint-Gilloise, formație cu 12 titluri de campioană a Belgiei în palmares, insistă pentru obținerea semnăturii mijlocașului de 28 de ani. După ce a solicitat inițial 5 milioane de euro în schimbul jucătorului, Gigi Becali a coborât pretențiile la 3 milioane. Vicecampioana Belgiei a pus deja pe masă 2,3 milioane de euro , dar propunerea a fost refuzată imediat, așteptându-se acum o ofertă superioară.

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Mihai Stoica este responsabil de mutare

Întrebat despre stadiul negocierilor cu gruparea al cărei lot este evaluat la 134 de milioane de euro, omul de afaceri a transmis că Mihai Stoica se ocupă de toate discuțiile.

„Legat de Olaru, eu nu știu nimic. Trebuie să vorbiți cu MM, eu nu conduc clubul. Eu conduc ce trebuie să conduc, nu știu eu de transferuri și oferte. Nu stă împăratul să se intereseze de ce se întâmplă în curtea împărăției”, a spus patronul bucureștenilor, potrivit Digisport.

Darius Olaru evoluează pentru FCSB din ianuarie 2020, când a fost adus de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 600.000 de euro. De atunci, fotbalistul a bifat 255 de partide oficiale, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 45 de pase decisive.