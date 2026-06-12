”Câinii” au ratat prezența în cupele europene în sezonul precedent, iar la nivelul staff-ului tehnic a avut loc o schimbare. Zeljko Kopic a plecat, iar în locul său a fost ”instalat” Nuno Campos (51 de ani), care a fost prezentat oficial între timp.

La reunirea tinerilor jucători de la Dinamo a fost prezent și Alexandru Musi (21 de ani), unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei în sezonul precedent. Acesta a vorbit și despre viitorul său, în contextul în care președintele Andrei Nicolescu a recunoscut existența unor discuții pentru transferul său.

Alexandru Musi: ”Rămân la Dinamo”

Internaționalul de tineret spune că va rămâne la Dinamo și că nu a fost înștiințat despre existența unei oferte în ceea ce-l privește.

„Rămân aici, da. Am auzit despre ofertă, dar nu știu nimic. Sunt concentrat la Dinamo, cu gândul aici. Încă nu mă gândesc la transfer, dar ca orice jucător, îți dorești în Europa”, a spus Musi.

Evoluțiile din sezonul recent încheiat au fost răsplătite și Transfermarkt. Platforma de specialitate a actualizat cotele de piață ale fotbaliștilor din SuperLiga, iar extrema lui Dinamo a ajuns la o valoare de 1,8 milioane de euro.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos.