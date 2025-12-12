Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.



FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.



Gigi Becali, impresionat de Toma: ”S-a luptat”



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat impresionat după meci de tânărul Mihai Toma (18 ani), cel care beneficiază de regula U21 și este, de cele mai multe ori, titular la campioana României.



Extrema stângă a celor de la FCSB a reușit să marcheze în meciul cu Feyenoord, dar prestația sa l-a mulțumit pe Becali, care s-a arătat, de mai multe ori, nemulțumit de soluțiile pe care le are echipa sa pentru regula U21.



”Uite ăsta mic, cât de slab e și ce mic e și ce dueluri câștigă, de fapt ăsta este tot golul lui că i-a dat-o, 'bag-o, bă, în poartă'. De la Toma vine revenirea, el a luptat, el a câștigat dueluri. El acolo va juca de acum încolo, bine că avem și under (n.r. U21) de acum”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la șase puncte și păstrează șanse pentru o calificare în TOP 24, chiar dacă va avea în față două meciuri grele până la finalul grupei principale, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

