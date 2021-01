Juventus a castigat Supercupa Italiei! Cristiano Ronaldo este din ALTA LUME! Portughezul a devenit cel mai mare marcator din toate timpurile

Juventus Torino a castigat miercuri Supercupa Italiei pentru a noua oara, dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 pe Napoli.

Ronaldo a marcat primul gol al partidei in minutul 64 si a devenit cel mai mare marcator din toate timpurile. Portughezul a inscris golul 760 al carierei si a depasit recordul lui Josef Bican, cel care marcase 759 de reusite. Morata a stabilit scorul final, dupa ce a marcat in minutul 90+6. Napoli a avut ocazia sa revina in meci, dar Insigne a ratat o lovitura de la 11 metri.

Internationalul roman, Radu Dragusin a fost rezerva neutulizata pentru torinezi. Pentru Pirlo, acesta a fost primul trofeu pe care il cucereste in calitate de antrenor al lui Juventus.

Campionii din Serie A au mai cucerit Supercupa Italiei in: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018.