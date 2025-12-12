Cosmin Olăroiu (56 de ani) tocmai a egalat cel mai bun rezultat al Emiratelor, în FIFA Arab Cup. Pentru că, la 27 de ani după un loc 4 obținut în această competiție, reprezentativa arabă e, din nou, în careul de ași.

Vineri, într-un sfert sufocant cu Algeria, la Doha (Qatar), elevii lui Oli și-au dat viața pe teren, după cum Sport.ro a arătat aici. Și au fost răsplătiți la final, când șansa le-a surâs, la loteria penalty-urilor. Practic, s-a spart ghinionul pentru această națională, care a avut o doză mare de neșansă, la ultimele partide. Exact asta a remarcat și Cosmin Olăroiu.

„Această calificare e meritul jucătorilor! Sunt foarte bucuros pentru jucătorii mei. Vreau să-i felicit și sper să continuăm tot așa. Nu sunt surprins deloc că am ajuns în semifinale. Și când am pierdut, în prima etapă din faza grupelor, cu Iordania, noi am jucat bine, deși am încheiat meciul în zece. Tot timpul am arătat că avem o echipă bună. Sper să mergem până la capăt, în acest turneu“, a spus Oli.

El a admis că, mai ales în prima repriză, Algeria a fost superioară.

„Am încercat să jucăm cât mai organizat. Am încercat să profităm de șansele noastre. În prima repriză, trebuie să spun că Algeria a dominat, a avut partida sub control. S-a văzut calitatea lor. Apoi, repriza a doua a început cu golul lor. A fost momentul în care noi am realizat că trebuie să jucăm mai bine, dacă vrem să obținem un rezultat bun. Așa am și reușit egalarea, iar ulterior victoria. După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi! Pentru că am avut mare ghinion, în ultima perioadă (n.r. – râde amar). Ăsta e adevărul. Nu putem nega asta. Ne așteaptă un meci dificil, în semifinale, cu Maroc. Dar asta e situația. Suntem pe partea dificilă a tabloului. Vom încerca tot ce ține de noi până la final. Vom da tot ce avem mai bun până la ultimul nostru meci aici“, a adăugat Oli.

Semifinala Emirate – Maroc e programată pentru luni, 15 decembrie, de la ora 16:30, ora României.

