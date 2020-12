Ceasul lui Cristiano Ronaldo despre care vorbeste toata planeta! Bijuteria de 1.5 milioane de euro cu care a mers la gala Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo (35 ani) a primit premiul pentru 'cel mai bun jucator al secolului' in cadrul galei Globe Soccer Awards.

Starul portughez a stralucit in Dubai, si la propriu si la figurat. Fotbalistul lui Juventus a fost impecabil pe covorul rosu din Dubai, iar toata atentia a fost pe mana sa, acolo unde si-a pus unul dintre cele mai de lux accesorii pe care le detine: un ceas plin de diamante.

Atacantul a aparut pe covorul rosu accesorizat cu ceasul sau Franck Muller Cintree Curvex, un model care atrage atentia instant. Conform revistei GQ, ceasul este o reinterpretare a clascului Franck Muller, insa incrustat cu 600 de diamante.

Valoarea ceasului ajunge la 1.5 de milioane de euro, dupa cum au estimat expertii. Cu toate astea, nu este cel mai scump accesoriu detinut de Ronaldo. In colectia mare de ceasuri pe care o detine, Cristiano are un Caviar Tourbillon personalizat de Jacob & Co, al carui pret se invarte in jurul sumei de 2.5 milioane de euro.