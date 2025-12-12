Ardelenii au primit vizita ciucanilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat toate cele trei puncte



Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 6, a realizat ”dubla” în minutul 46 și și-a trecut hat-trick-ul în minutul 90+6 al confruntării. Zoltan Bodo a înscris pentru oaspeți în minutul 71.



Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: ”Fără ei nu marcam trei goluri”



La flash-interviu, după meci, Andrei Cordea a ținut să puncteze faptul că dacă Louis Munteanu, scos în minutul 88 al meciului, era încă pe teren, atunci atacantul ar fi fost cel care ar fi executat lovitura de pedeapsă din minutul 90+5.



”Un meci reușit din partea tuturor. Le mulțumesc de ajutor. Fără ei nu marcam trei goluri. Dacă Louis era în teren, bătea el. Și el trebuie să marcheze.



Voia și Lindon să marcheze, dar am zis să bat eu. Le mulțumesc colegilor. Încercăm să îmbunătățim lucrurile. Azi ne-a ieșit.



Obiectivul era să câștigăm meciul. Vom trage linie la finalul sezonului regulat. Atacant mai altruist decât el nu știu să existe. El preferă să dea pase. O să marcheze și el”, a spus Cordea.

Echipele de start

CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Fică, Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi

Antrenor: Daniel Pancu

Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Gal Andrezly, Palmeș, Paszka - Vegh, Vereș - Anderson, Dusinszki, Bodo - Szalay

Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos

Antrenor: Robert Ilyes

