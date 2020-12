Lucescu anunta revenirea lui Juventus: "Au sanse sa castige Champions League!" Ce spune despre Cristiano Ronaldo

Mircea Lucescu a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Juventus de miercuri.

Antrenorul roman in varsta de 75 de ani a vorbit despre perioada mai dificila prin care trece campioana Italiei in Serie A, unde se afla doar pe pozitia a 4-a a clasamentului.

Lucescu a evidentiat faptul ca este nevoie de timp pentru ca Pirlo sa isi implementeze ideile si este de parere ca torinezii vor reveni rapid in fruntea fotbalului italian si european.

"Juventus poate alinia doua echipe diferite si nu s-ar schimba foarte multe lucruri. Au nevoie de putin timp pentru a consolida ideile de joc ale lui Andrea Pirlo, dar sunt convins ca vor gasi solutia in curand, iar calitatea fotbalistilor va iesi la iveala.

Asa cum am mai spus, prezenta lui Cristiano Ronaldo ii mobilizeaza pe coechipierii sai, asa cum se intampla cu toti marii campioni. El da incredere echipei, ceea ce este esential in acest moment", a spus Lucescu.

De asemenea, antrenorul lui Dinamo Kiev a analizat si sansele campioanei Italiei de a castiga Champions League in acest sezon, comparand actuala echipa cu cea constuit de Antonio Conte la Torini la inceputul deceniului trecut.

"Echipa aceea a lui Antonio Conte care a inceput seria de titluri castigate a fost grozava, dar acum Juve poate juca un fotbal cu care sa castige Champions League. Au jucatori cu experienta, calitate si buna pregatire fizica.

Au avut anumite probleme, asa cum toate echipele au avut in acest sezon, iar faptul ca se joaca fara spectatori nu este usor, dar odata ce vor depasi acest moment, cei de la Juve vor fi din nou protagonisti in Italia si in Europa".

In incheiere, Lucescu a laudat nivelul fotbalului din Italia, pe care il considera la acelasi nivel cu cele din Anglia sau Spania: "Serie A inca formeaza fotbalisti de top si este unul dintre cele mai urmarite campionate din lume, la acelasi nivel ca fotbalul din Anglia sau Spania".