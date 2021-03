GOOOOL RONALDO! Cristiano e CLAR extraterestru: inca un gol si un record monstruos! Cum a marcat in Juventus 3-0 Spezia

Juventus a invins pe teren propriu pe Spezia cu scorul de 3-0 in etapa cu numarul 25 din Serie A.

Golurile au fost marcate de Morata in minutul 62, Chiesa in minutul 71 si Cristiano Ronaldo in minutul 89. Starul portughez a reusit astfel sa inscrie al 470-lea gol la meciul cu numarul 600 disputat de-a lungul carierei in campionat.

Mai mult, vedeta lui Juventus a devenit primul fotbalist care inscrie minim 20 de goluri in fiecare din ultimele 12 sezoane in cele mai importante 5 campionate ale Europei.

CRISTIANO'S 20TH SERIE A GOAL.pic.twitter.com/kIxYcHHCBm — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 2, 2021

Cu aceasta victorie echipa antrenata de Andrea Pirlo a urcat pe locul 3 in Serie A cu 49 de puncte, 3 mai putin decat ocupanta locului 2 AC Milan si 7 mai putin fata de liderul Inter.