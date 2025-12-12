În vară, Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, anunța că nu acceptă mai puțin de 18 milioane de euro în schimbul lui Munteanu. Transferul atacantului nu s-a materializat, iar ardelenii sunt obligați acum să reducă pretențiile din două motive: nevoia urgentă de bani a clubului și forma modestă a jucătorului.



Iuliu Mureșan: "Sper să îl vindem pe Louis Munteanu. Cred că poate fi dat pe 5-6 milioane"

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, recunoaște că formația din Gruia este obligată să îl vândă pe Louis Munteanu pentru a scăpa de insolvență și este încrezător că patronul Ioan Varga nu va mai solicita sume uriașe în iarnă.



Mureșan crede că Munteanu ar putea fi vândut în următoarea fereastră de mercato pentru o sumă cuprinsă între 5 și 6 milioane de euro.



"Clubul nu stă bine prea bine din punct de vedere financiar. Ne luptăm în fiecare zi să aducem bani la club. Din păcate, cea mai importantă sursă financiară e vânzarea de jucători, ceea ce nu e foarte bine. Sunt îngrijorat pentru că dacă îi dăm pe cei mai buni, nu știu dacă putem aduce alții de aceeași valoare.



Există și pericolul insolvenței, dar eu sperăm să evităm. Ne luptăm în fiecare zi să evităm această situație. Există oferte pentru trei jucători în momentul de față, dar dacă îi dăm pe toți, eu nu pot să fug și să joc.



Eu sper ca Louis să se transfere la un alt club și să profităm de acest lucru, să intre niște bani la club și să rezolvăm problemele. Da, eu cred că îl putem convinge pe Ioan Varga (n.r - să nu mai solicite sume foarte mari pentru transferul lui Munteanu). Sigur, tot de milioane va fi suma respectivă, dar nu cât s-a zis până acum.



Suma cerută la sfârșitul campionatului trecut, când a fost golgheter, a fost una. Acum, suma a mai scăzut pentru că prestațiile lui din acest campionat nu sunt la acest nivel. În schimb, îi crește cota lui Cordea.



(n.r - Întrebat dacă CFR l-ar vinde pe Munteanu pentru 5-6 milioane de euro) Eu zic că da, dar eu sper să fie măcar 7-8 milioane. Dar nu depinde ce cred eu. Important e dacă există un club care să îl dorească și cât dă. Mai trebuie și să fie el de acord și să meargă", a spus Iuliu Mureșan, după CFR Cluj - FK Csikszereda 3-1, la Digisport.