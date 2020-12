Regimul STRICT pe care il are fiul lui Cristiano Ronaldo! "Uneori bea Cola si mananca cartofi prajiti, iar asta ma irita!"

Cristiano Ronaldo si-ar dori ca fiul sau sa ii calce pe urme si sa ajunga un mare fotbalist.

Ronaldo JR. are doar 10 ani si joaca la grupele de juniori ale lui Juventus. Tatal sau stie ca e nevoie sa muncesti foarte mult pentrua ajunge in top si il deranjeaza atunci cand fiul sau consuma sucuri cu acid sau cand mananca cartofi prajiti.

"Vom vedea daca fiul meu va deveni un fotbalist mare. Cateodata bea Cola si mananca cartofi prajiti si asta ma irita, el stie asta. Uneori ii spun fiului meu sa faca o baie in apa rece pentru a se recupera dupa o alergare pe banda de alergat si imi spune 'Tata, e foarte rece acolo'. E in regula, are doar zece ani.

Ii spun intotdeauna ca trebuie iti trebuie munca si dedicare pentru a avea succes. Nu o sa pun presiune pe el ca sa ajunga fotbalist, dar mi-ar placea. Cel mai important lucru este sa ajunga cel mai bun in domeniul sau, chiar daca e fotbal sau medicina", a declarat Ronaldo, citat de Football-Italia.

Jucatorii lui Juventus isi vor petrece vacanta in afara Italie si se vor intoarce la antrenamente pe 28 decembrie. Ei vor luat contact doar cu colegii la atrenamente si vor face teste COVID-19 periodice. Chiar daca autoritatile au incercat sa limiteze raspandirea virusului, jurnalistii italieni au scris despre controversele care ar putea aparea din cauza exceptiilor acordate fotbalistilor.

"Totul e in regula, dar e simplu de imaginat cum vacantele fotbalistilor vor produce numeroase discutii, mai ales in aceasta vreme, cand multe familii din Italia nu se vor putea intalni de sarbatori.

In schimb, nu e pentru prima data cand Ronaldo calatoreste si aduce controverse in timpul pandemiei. Cristiano s-a intors in Torino, din Portugalia, dupa ce a fost testat pozitiv si s-a izolat acasa. Chiar si Vincenzo Spadafora, ministrul sportului, a intervenit atunci, spunand ca a incalcat protocolul", au scris jurnalistii de la Gazzetta Dello Sport.