Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

La câteva zile după eșecul dramatic contra lui Liverpool, din Champions League, scor 0-1, Inter a organizat petrecerea de Crăciun la Talent Garden Calabiana. Au fost invitați toți angajații clubului, care au fost însoțiți de familii.



Alături de Chivu a fost soția sa, Adelina, și cele două fiice, Natalia și Anastasia.

