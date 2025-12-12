Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
La câteva zile după eșecul dramatic contra lui Liverpool, din Champions League, scor 0-1, Inter a organizat petrecerea de Crăciun la Talent Garden Calabiana. Au fost invitați toți angajații clubului, care au fost însoțiți de familii.
Alături de Chivu a fost soția sa, Adelina, și cele două fiice, Natalia și Anastasia.
"Președintele și directorul executiv Giuseppe Marotta i-a întâmpinat pe angajații și membrii clubului. La petrecere au fost prezenți antrenorii principali de la echipa masculină și cea feminină, Cristi Chivu și Gianpiero Piovani, precum și antrenorul de la echipa U23, Stefano Vecchi", a transmis Inter.
Inter va reveni rapid la treabă. Duminică, de la ora 19:00, este programată partida de pe terenul celor de la Genoa, în Serie A, iar ulterior va urma plecarea în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei.
Supercupa Italiei. Programul competiției, LIVE PE VOYO
- 18 decembrie, ora 22:00: Napoli - AC Milan (Semifinala 1)
- 19 decembrie, ora 22:00: Bologna - Inter (Semifinala 2)
- 22 decembrie, ora 22:00: Finala