"Va reusi sa faca lucruri deosebite! Va deveni un jucator de clasa mondiala!" Manchester United l-a transferat pe "noul Cristiano Ronaldo"

Manchester United a reusit transferul unui jucator care este considerat a fi noul Cristiano Ronaldo.

Amad Diallo a fost cumparat de Manchester United in octombrie 2020, insa a ajuns in lotul lui Ole Gunnar Solskjaer la inceputul acestui an. Fostul jucator al "diavolilor", Rio Ferdinand, s-a declarat acum extrem de incantat de aceasta mutare.

Fostul fotbalist a spus ca transferul lui Diallo este similar celui al lui Ronaldo, lucru intarit si de antrenorul lui United, care a spus ca fotbalistul in varsta de 18 are are calitati similare cu ale starului portughez.

"Tocmai am cumparat un pusti de la Atalanta si speram ca el va reusi sa faca lucruri deosebite. Daca vedeti clipurile cu el si vorbiti cu cei de la club care au fost implicati in aducerea lui, acest pusti are potentialul de a deveni un jucator de clasa mondiala.



Nu vreau sa pun presiunea cu Ronaldo asupra lui, dar nimeni nu auzise de Ronaldo atunci cand l-am cumparat noi, in afara de cei din Portugalia", a declarat Rio Ferdinand in cadrul podcast-ului sau.