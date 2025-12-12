Patronul campioanei a anunțat că direcționează toți banii încasați în urma acestui succes către Biserică și către preoții, respectând o promisiune pe care a făcut-o înaintea partidei, când a susținut că în cazul unei victorii va dona cei 450.000 de euro către lăcașurile de cult și slujitorii Bisericii.



„Am zis: ‘Doamne, de voi câștiga, toți banii, 450.000 de euro, îi voi da imediat în 2 zile’. Azi am dat 50.000 de euro la un părinte să îi dea să împartă la diaconi, la slujitori, 400.000 de euro fac mâine OP-urile pentru preoți”, a transmis Gigi Becali, citat de Fanatik.



Mai mult, pe lângă suma de bani, Becali a oferit și bunuri materiale considerabile. „Mâine împart la preoții cu copii mulți din Moldova. I-am promis, mâine îi dau pe toți, am dat și o mașină cadou azi, la un diacon de la patriarhie, am dat și un apartament, ce să fac eu cu ele. Eu câștig mult mai mult”, a mai spus omul de afaceri.



Revenire fantastică pe Arena Națională



Deși condusă cu 3-1 de Feyenoord și decimată de accidentări, FCSB a găsit resurse incredibile pentru a întoarce soarta partidei.



Golurile marcate de puștiul Mihai Toma și de Mamadou Thiam au restabilit egalitatea, pentru ca Florin Tănase să aducă victoria la ultima fază, declanșând fiesta în tribune. Această victorie menține echipa lui Elias Charalambous în cursa pentru primăvara europeană, urmând dueluri decisive cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

