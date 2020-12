Cristiano Ronaldo vrea sa fie REGELE! Ce obiectiv si-a propus dupa ce a inscris al 750-lea gol in cariera! "Urmatorul stop, s-o facem!"

Juventus a castigat acasa cu Dinamo Kiev, scor 3-0.

Pirlo a castigat si la retur duelul contra mentorului sau, Mircea Lucescu, iar Ronaldo a fost decisiv din nou decisiv pentru torinezi. Portughezul a marcat golul al doilea al partidei si astfel a stabilit o borna istorica de 750 de goluri, atat pentru club, cat si pentru nationala.

Ronaldo e la 7 goluri de a-i bate recordul de goluri lui Pele si la 9 de cehul Bican, cel care se afla pe primul loc la acest capitol. Cristiano nu se multumeste doar cu doborarea recordului, ci mai mult, vrea sa stabileasca o noua cifra magica. Printr-o postare pe Instagram, Ronaldo a declarat ca urmatorul pas e sa ajunga la 800 de reusite in cariera si le multumeste tuturor pentru sustinerea acordata de-a lungul anilor.

"750 de goluri, 750 de momente fericite, 750 de zambete pe chipul suporterilor. Le multumesc tuturor jucatorilor si antrenorilor care m-au ajutat sa ajung la aceasta cifra incredibila, le multumesc tuturor oponentilor loiali care m-au facut sa muncesc mai mult in fiecare zi. Dar mai presus de toate, vreau sa le multumesc celor din familia mea, care au fost mereu prezenti in cele mai bune si mai rele momente. Urmatorul stop: 800 de goluri! Hai s-o facem! Pana la final!", a scris Ronaldo pe Instagram.

Pentru Ronaldo urmeaza doua derby-uri in perioada urmatoare. Primul este cel al orasului, contra lui Torino, din campionat, iar la 3 zile urmeaza partida cu Barcelona, unde va juca cel mai probabil impotriva rivalului Leo Messi, menajat in ultimele doua etape de Champions League.