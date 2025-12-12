Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.



FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.



Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord



”Remontada” de pe Arena Națională i-a surprins total pe jurnaliștii olandezi, dar și pe cei aproape 5.000 de fani ai lui Feyenoord care au făcut deplasarea la București pentru a-și susține ”pe viu” favoriții.



Publicația voetbalzone.nl a rezumat prestația echipei lui Robin van Persie în doar trei cuvinte: ”Total sub așteptări”. După acest meci, echipa de pe ”De Kuip” a pierdut orice șansă la calificarea în primăvara europeană.



”Scandaloasa Feyenoord oferă o performanță total sub așteptări și pare că poate uita primăvara din Europa League”, a titrat publicația voetbalzone.nl.



În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la șase puncte și păstrează șanse pentru o calificare în TOP 24, chiar dacă va avea în față două meciuri grele până la finalul grupei principale, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

