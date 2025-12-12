Angers - Nantes, LIVE TEXT, de la ora 21:45!

Meciul marchează debutul lui Ahmed Kantari la cârma „canarilor”, tehnicianul având misiunea dificilă de a scoate echipa din zona retrogradării.



Vineri seară, de la ora 21:45, Stadionul Raymond-Kopa va fi gazda unui duel cu mize diametral opuse. Dacă gazdele de la Angers stau confortabil pe locul 11, respirând aerul liniștit al mijlocului clasamentului, pentru Nantes alarma sună asurzitor. „Canarii” au ajuns pe locul 17, penultimul, poziție direct retrogradabilă, situație care a dus la demiterea lui Luis Castro și instalarea de urgență a lui Ahmed Kantari.

Ahmed Kantari, debut pe banca lui FC Nantes



Noul tehnician nu a avut timp de pierdut. Marocanul a preluat echipa cu doar două zile înaintea acestui derby și a condus un singur antrenament complet. Totuși, Kantari are avantajul de a cunoaște o parte din vestiar, după ce sezonul trecut a fost secundul lui Antoine Kombouaré timp de șase luni.



Istoricul recent este de partea gazdelor, Angers care s-au impus în ultimul duel direct, un amical disputat în august, cu 1-0.



Echipele probabile:



Angers (4-2-3-1): Koffi - Arcus, Camara, Lefort, Ekomié - Belkebla (cpt.), Abdelli - Belkhdim, Mouton, Sbaï - Cherif.

Antrenor: Alexandre Dujeux



FC Nantes (4-3-3): Lopes - Amian (cpt.), Awaziem, Tati, Machado - Deuff, Mwanga, Lepenant - Benhattab, El Arabi, Abline.