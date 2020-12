VIDEO | Dezvaluirile incredibile din cariera lui Michael Pereira! Cum a marcat 17 goluri intr-un meci si cum a ajuns sa joace impotriva lui Cristiano Ronaldo pe Santiago Bernabeu!

Fotbalistul de la CFR a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului.

Mijlocasul campioanei Romaniei a vorbit despre felul in care a inceput fotbalul si despre intalnirea cu Jose Mourinho si Cristiano Ronaldo de pe Santiago Bernabeu.

"Sunt un baiat cu patru surori, nu am frati, am crescut alaturi de multe femei. M-am nascut in Franta din parinti capoverdani, de aceea numele meu are origini portugheze, pentru ca a fost o colonie portugheza.

De tanar am mers sa joc in Spania, m-am maturizat rapid alaturi de sotia mea, impreuna cu care am trei copii. Viata acum m-a adus aici in Romania alaturi de familia CFR.

Asa cum am zis, am patru surori si nu voiau sa se joace cu mine. Solutia pentru parintii mei era sa imi ia o minge si sa mi-o arunce. Mereu am avut noroc pentru ca am crescut intr-o zona buna la casa cu gradina si acolo m-am putut juca linistit.

De cand eram mic, tatal meu era fanul Benficai pentru ca a trait multi ani in Portugalia si mi-a transmis pasiunea sa. Asa am inceput fotbalul.

Am inceput fotbalul in Franta, dar nu la un club profesionist. Am incercat mereu cand eram adolescent sa joc la un club profesionist dar mereu m-au respins, asa ca am inceput totul la un club amator.

Intr-o zi cand aveam 18 ani am inscris 17 goluri ca si atacant si am plecat in Spania, iar acolo am explodat ca si jucator profesionist, asa a fost.

Experienta din prima liga din Spania a fost incredibila, pentru ca primul meu meci in care am jucat ca fotbalist profesionist a fost impotriva lui Real Madrid antrenat de Mourinho si la care juca Cristiano Ronaldo.

Eram tanar si a fost ceva incredibil pentru ca in acel moment era cel mai bun campionat din lume, era un vis enorm pentru mine, dar stiam ca mai am multe de invatat.

Fotbalul nu este doar despre o minge aruncata si dupa care trebuie sa alergi. Fotbalul presupune mult sacrificiu, multa munca, dedicare. Toate astea m-au ajutat mult si mi-a mers bine.

Asa cum ma simt si in familia CFR, la Mallorca am jucat multi ani, m-au ajutat cu familia mea pentru ca toti copiii mei s-au nascut acolo, toata viata mea a fost acolo, le datorez mult, tot ce sunt eu azi ca jucator, ca om, le datorez lor", a povestit Pererira.