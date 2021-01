Momentul care ar fi SCHIMBAT ISTORIA FOTBALULUI! Barcelona a avut sansa de a-l transfera pe Cristiano Ronaldo pentru doar 17 milioane de euro! Motivul pentru catalanii au refuzat

Se intampla in vara lui 2003 cand Cristiano s-a transferat de la Sporting Lisabona la Manchester United.

Laporta, care candideaza din nou la presedintia clubului blau-grana, a povestit ca inainte de a semna cu englezii, Ronaldo le-a fost propus oficialilior Barcelonei.

"Eram pe cale sa ii semnam pe Ronaldinho si Rafa Marquez. Oamenii care l-au adus pe Marquez ni l-au propus pe Cristiano Ronaldo. Era la Sporting la vremea aceea.

Unul din agentii sai ne-a spus ca are un jucator pe care portughezii vor sa il vanda la United pentru 19 milioane, dar ca sunt dispusi sa ni-l dea noua pentru 17 milioane.

Dar investisem deja in Ronaldinho la acel moment. Cristiano juca mai mult in banda decat in centru. Am crezut ca suntem acoperiti, asa ca am l-am refuzat si nu regret asta", a spus Laporta intr-un interviu acordat publicatiei Iniestazo.

Joan Laporta - Former president of FC Barcelona:

"We were about to sign Ronaldinho and Rafa Marquez. Marquez's people proposed Cristiano Ronaldo to us. But we had already invested in Ronaldinho. We thought we were covered, so we rejected him and I don't regret it."