VIDEO | Jucatorii lui Razvan Lucescu s-au tranformat in Cristiano Ronaldo! Victorie obtinuta de Al-Hilal cu doua goluri de pe ALTA PLANETA

Al-Hilal s-a impus in fata lui Al-Taawon, scor 2-0, in etapa a 14-a din primul esalon al fotbalului saudit.

Bafetimbi Gomis a deschis scorul pentru echipa lui Lucescu in minutul 2 cu o executie in stilul lui Cristian Ronaldo.

Bafétimbi Gomis does not tire of scoring goals in Saudi Arabia.

This afternoon, he's already bagged an overhead kick with just two minutes on the clock! ????

