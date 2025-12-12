Andrea Compagno (29 de ani) e, fără îndoială, cea mai proastă afacere făcută de Gigi Becali, în ultimii ani!

Vârful italian a fost luat de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro, după care a fost vândut pe „mărunțișuri“: 120,000 de euro!

Practic, FCSB a „reușit“ să devalorizeze un atacant-marcator, care își făcea treaba sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous. Dovadă și cele 20 de reușite pe care le-a adunat, în 55 de apariții în tricoul roș-albaștrilor.

Plecarea lui Compagno de la FCSB s-a produs dintr-un singur motiv: lui Gigi Becali i s-a pus pata pe fotbalistul italian! Din păcate pentru suporteri, timpul a demonstrat că gonirea lui Compagno s-a dovedit a fi o greșeală monumentală a latifundiarului din Pipera. Iar ce s-a întâmplat, în acest sezon, a întărit această variantă.

Compagno a reușit eventul și a fost votat „Atacantul anului“

După plecarea din România, prima oprire pentru Andrea a fost în China, la Tianjin Jinmen Tiger. Aici, într-un singur sezon, italianul a făcut furori: 29 de meciuri, 19 goluri, 1 pasă de gol. Aceste cifre i-au adus un transfer, în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai Motors.

La formația din K-League, Compagno tocmai a reușit cel mai bun sezon din cariera sa de până acum! Pentru că a realizat eventul, cucerind titlul și cupa cu Jeonbuk sub comanda uruguayanului Gustavo Poyet.

Contribuția lui Compagno, la aceste performanțe? Uriașă! 33 de meciuri, 18 goluri. Cu acest bilanț, fostul star al FCSB-ului tocmai a fost votat „Atacantul anului“ de fanii lui Jeonbuk, după cum se poate vedea mai jos.

