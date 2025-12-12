FOTO Ce a pierdut FCSB! Compagno, încă o performanță fantastică! Cât valorează acum fostul star al roș-albaștrilor

Ce a pierdut FCSB! Compagno, &icirc;ncă o performanță fantastică! C&acirc;t valorează acum fostul star al roș-albaștrilor Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Italianul pe care Gigi Becali l-a gonit, renunțând la el pentru o sumă ridicolă, tocmai a încheiat un sezon de vis, în Coreea de Sud.

TAGS:
Andrea CompagnoJeonbuk Hyundai
Din articol

Andrea Compagno (29 de ani) e, fără îndoială, cea mai proastă afacere făcută de Gigi Becali, în ultimii ani!

Vârful italian a fost luat de la Craiova lui Mititelu, pentru 1,5 milioane de euro, după care a fost vândut pe „mărunțișuri“: 120,000 de euro!

Practic, FCSB a „reușit“ să devalorizeze un atacant-marcator, care își făcea treaba sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous. Dovadă și cele 20 de reușite pe care le-a adunat, în 55 de apariții în tricoul roș-albaștrilor. 

Plecarea lui Compagno de la FCSB s-a produs dintr-un singur motiv: lui Gigi Becali i s-a pus pata pe fotbalistul italian! Din păcate pentru suporteri, timpul a demonstrat că gonirea lui Compagno s-a dovedit a fi o greșeală monumentală a latifundiarului din Pipera. Iar ce s-a întâmplat, în acest sezon, a întărit această variantă.

Compagno a reușit eventul și a fost votat „Atacantul anului“

După plecarea din România, prima oprire pentru Andrea a fost în China, la Tianjin Jinmen Tiger. Aici, într-un singur sezon, italianul a făcut furori: 29 de meciuri, 19 goluri, 1 pasă de gol. Aceste cifre i-au adus un transfer, în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai Motors.

La formația din K-League, Compagno tocmai a reușit cel mai bun sezon din cariera sa de până acum! Pentru că a realizat eventul, cucerind titlul și cupa cu Jeonbuk sub comanda uruguayanului Gustavo Poyet.

Contribuția lui Compagno, la aceste performanțe? Uriașă! 33 de meciuri, 18 goluri. Cu acest bilanț, fostul star al FCSB-ului tocmai a fost votat „Atacantul anului“ de fanii lui Jeonbuk, după cum se poate vedea mai jos.

În acest moment, Compagno are o cotă foarte bună pe transfermarkt.com: 2,8 milioane de euro. Când a părăsit FCSB, italianul valora 2,3 milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Compagno s-a m&acirc;ndrit cu &bdquo;trofeul&ldquo; său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, &icirc;n culmea fericirii
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
Lovitură grea pentru Andrea Compagno, după ce i-a demonstrat lui Gigi Becali că a greșit
Lovitură grea pentru Andrea Compagno, după ce i-a demonstrat lui Gigi Becali că a greșit
Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB
Becali „fierbe“: cât valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB
ULTIMELE STIRI
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Angers - Nantes 4-1, pe VOYO! Spectacol &icirc;n deschiderea etapei a 16-a din Ligue 1
Angers - Nantes 4-1, pe VOYO! Spectacol în deschiderea etapei a 16-a din Ligue 1
&bdquo;Cine spune că e ușor?&rdquo; Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut
„Cine spune că e ușor?” Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut
Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: &rdquo;Fără ei nu marcam trei goluri&rdquo;
Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: ”Fără ei nu marcam trei goluri”
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: &Icirc;l putem convinge pe Ioan Varga
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: "Îl putem convinge pe Ioan Varga"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;

Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;De la el a plecat revenirea&rdquo;

Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord



Recomandarile redactiei
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: &Icirc;l putem convinge pe Ioan Varga
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: "Îl putem convinge pe Ioan Varga"
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Alte subiecte de interes
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! C&acirc;t valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, foarte aproape de cel mai bun sezon din carieră! Cât valorează acum fostul atacant de la FCSB
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește &icirc;n China! La c&acirc;te goluri a ajuns
Andrea Compagno, ex-FCSB, strălucește în China! La câte goluri a ajuns
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Ce au remarcat jurnaliștii din Coreea de Sud, după ce Dan Petrescu a lăsat pe ultimul loc cea mai mare echipă din țară
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
Cum a reacționat MM Stoica după ce a aflat că Dan Petrescu va fi demis din Coreea de Sud
CITESTE SI
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!