„Cine spune că e ușor?” Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut

CFR Cluj s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 3-1, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.

Daniel Pancu CFR Cluj Superliga
CFR Cluj a deschis scorul în minutul șase prin Cordea, care a trimis un șut superb din afara careului.

Același jucător a reușit hattrick-ul, în urma golurilor din minutele 46 și 90+6. Golul lui Ciskszereda a fost reușit de Bodo.

Daniel Pancu a scos în evidență greutățile de la CFR Cluj

Daniel Pancu a recunoscut că a avut emoții la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj, dar s-a bucurat de victorie. Antrenorul ardelenilor a evidențiat faptul că are o treabă complicată la CFR Cluj.

„Am avut emoții, lucrurile au mers perfect până la 2-0, după din păcate, ca și în viață, un lucru care e ușor de pierdut e încrederea. Putea să ne coste. Adversarul a avut un șut de pe zonă centrală, am pierdut încrederea de nici un fault nu am mai putut să scoatem.

I-am lăsat să vină peste noi, Ceara a avut o ocazie foarte bună. L-am analizat foarte bine, e un jucător interesant, ar putea juca la o echipă mai bună. Am pierdut încrederea. Și Louis și Matei vor fi suspendași la Botoșani. Asta e a treia victorie pentru mine aici.

Încercăm să câștigăm toate meciurile. Putem să visăm, din visat nu ne poate opri nimeni. Vom vedea din ianuarie ce va fi. Când ai multe puncte de recuperat, joci sub presiune și presiune nu duce la nimic bun. Nu cedăm. Nu capitulăm.

Cine spune că e ușor? Sunt aproximativ 20 de jucători de aceeași valoare, cred că am impus câteva reguli simple și nu am avut probleme, poate doar unul sau doi jucători.”, a spus Daniel Pancu.

În urma acestei victorii, CFR Cluj se află pe locul 11 în Superliga, în timp ce Csikszereda rămâne pe 14.

