FCSB, performanța etapei în Europa League după 4-3 cu Feyenoord

Cu o mulțime de probleme de lot și condusă la două goluri diferență din primele minute ale reprizei secunde, FCSB a revenit fantastic contra lui Feyenoord. Mihai Toma (54'), Mamadou Thiam (87') și Florin Tănase (90+5') au înscris golurile care au adus o seară de vis pe Arena Națională.

UEFA a nominalizat FCSB la premiul pentru performanța etapei din Europa League, alături de VfB Stuttgart, care a învins Maccabi Tel Aviv, scor 4-1.

La o zi distanță, în urma voturilor exprimate pe site-ul UEFA, FCSB a fost desemnată câștigătoarea distincției pentru performanța etapei a șasea din Europa League.

"Premiul pentru performanța etapei putea avea o singură câștigătoare: FCSB, după revenirea contra lui Feyenoord și victoria cu 4-3", a scris UEFA pe contul oficial Europa League.

