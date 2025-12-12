VIDEO FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord

FCSB, premiată de UEFA! Anunțul venit după 4-3 cu Feyenoord Europa League
SPORT.RO
FCSB a obținut o victorie uriașă contra lui Feyenoord, scor 4-3, după ce formația din Olanda a condus cu 3-1 în repriza secundă.

Cu o mulțime de probleme de lot și condusă la două goluri diferență din primele minute ale reprizei secunde, FCSB a revenit fantastic contra lui Feyenoord. Mihai Toma (54'), Mamadou Thiam (87') și Florin Tănase (90+5') au înscris golurile care au adus o seară de vis pe Arena Națională.

UEFA a nominalizat FCSB la premiul pentru performanța etapei din Europa League, alături de VfB Stuttgart, care a învins Maccabi Tel Aviv, scor 4-1.

La o zi distanță, în urma voturilor exprimate pe site-ul UEFA, FCSB a fost desemnată câștigătoarea distincției pentru performanța etapei a șasea din Europa League.

"Premiul pentru performanța etapei putea avea o singură câștigătoare: FCSB, după revenirea contra lui Feyenoord și victoria cu 4-3", a scris UEFA pe contul oficial Europa League.

Cum se califică FCSB în primăvara europeană

Calculele sunt clare. Două victorii în ultimele două meciuri, cu Dinamo Zagreb în deplasare și Fenerbahce pe teren propriu, ar aduce FCSB la 12 puncte și ar garanta, cel mai probabil, calificarea, fără a mai depinde de alte rezultate. 

Varianta cu patru puncte, adică o victorie și un egal, ar putea duce la 10 puncte, însă acest scenariu nu oferă siguranță, mai ales în contextul unui golaveraj negativ, 7-11.

Primul test decisiv vine pe 22 ianuarie 2026, la Zagreb, contra unei rivale directe, Dinamo, aflată pe locul 25, cu 7 puncte. 

O săptămână mai târziu, pe 29 ianuarie, FCSB va primi vizita lui Fenerbahce, pe Arena Națională. 

