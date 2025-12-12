Reprezentativa de handbal feminin a Norvegiei s-a calificat, vineri seară, în finala Campionatului Mondial, învingând în semifinale, echipa Olandei.

Handbalistele norvegiene s-au impus cu scorul de 35-25. La pauză, scorul a fost 18-14, în favoarea scandinavelor. În prima semifinală, Germania a învins campioana en titre, Franţa, cu 29-23.



După rezultatele înregistrate, la Rotterdam, ultimele partide de la Campionatul Mondial se vor juca tot în acest oraș, după programul care se poate vedea mai jos:

*Finala mică (duminică, ora 15:30, ora României): Franța – Olanda

*Finala (duminică, ora 18:30, ora României): Germania – Norvegia

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Potrivit news.ro, obiectivul a fost clasarea în primele zece locuri.