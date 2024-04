Nicolae Stanciu a deschis scorul în min. 10 şi a pasat decisiv la golul croatului Domagoj Antolic (37).

Pentru gazde a înscris Saeed Al Rubaie (47).

Stanciu, care a jucat tot meciul pentru echipa antrenată de Cosmin Contra, are 4 goluri şi 7 assist-uri în acest sezon, în 23 de partide jucate.

La gazde, fundaşul Andrei Burcă a fost integralist, iar atacantul Florin Tănase a fost înlocuit la pauză.

Stanciu ➡️ Antolic

Damac make the most of the corner as the Croatian scores his second of the season ????

