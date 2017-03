Cum arata Steaua daca Becali il transfera si pe Teixeira de la Astra. Din vara are 2 jucatori noi in primul 11

Becali vrea sa il transfere pe Teixeira.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Steaua a transferat mai multi jucatori de la Astra in ultimul an si jumatate. Enache e primul care a venit de la Giurgiu, iar apoi i-au urmat Boldrin, De Amorim iar din iarna si Alibec.

Acestia nu sunt singurii jucatori luati de Becali de la Astra. Junior Morais a semant deja cu Steaua si se va alatura lotului in ara, cand isi termina contractul cu Astra. Acesta va intra in banda stanga, acolo unde va avea concurenta cu Momcilovici, unul dintre cei mai constanti jucatori de la Steaua in acest sezon.

Urmatorul pe lista este Teixeira, despre care patronul Stelei a declarat astazi la Sport.ro ca il va transfera din vara. Informatia a fost confirmata si de Marius Sumudica, aseara, la Sport.ro

Teixeira va umple un gol mare din lotul Stelei, acela din spatele atacantului. Steaua i-a incercat acolo pe Boldrin si Tanase, insa niciunul nu a dat randamentul dorit. In rest, Pleasca e posibil sa intre pe dreapta, daca va face fata la Steaua in primele meciuri, fiind singurul fundas dreapta de meserie din lot:

Cum va arata Steaua daca Becali il ia si pe Teixeira:

Nita - Pleasca, Tamas, Balasa, Morais - Popescu, Sulley - Jakolis, Teixeira, De Amorim - Alibec