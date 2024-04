Fundașul lateral al londonezilor, Destiny Udogie, în vârstă de 21 de ani, va fi indisponibil pentru restul sezonului din cauza unei accidentări la cvadricepsul stâng, care a necesitat o intervenție chirurgicală.

Clubul a confirmat printr-un comunicat că Udogie va continua reabilitarea cu personalul medical și se așteaptă să se alăture din nou echipei în timpul pre-sezonului.

Această accidentare vine într-un moment critic pentru Tottenham, care încearcă să se claseze între primele patru formații din Premier League pentru a obține un loc în Champions League.

Cu un meci important împotriva rivalilor de la Arsenal pe 28 aprilie, absența lui Udogie va fi resimțită în apărarea echipei.

"Putem confirma că Destiny Udogie a suferit o intervenție chirurgicală la cvadricepsul stâng, după ce s-a accidentat la antrenamente, în începutul acestei săptămâni.

"Fundașul își va continua reabilitarea cu personalul nostru medical și se așteaptă să se alăture din nou echipei în timpul pre-sezonului

Suntem toți alături de tine, Destiny!", a precizat clubul într-un comunicat postat pe rețelele sociale.

