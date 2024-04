Chiar dacă a anunțat inițial că va pleca de la echipă la finele acestui sezon, antrenorul de 44 de ani a fost convins, în cele din urmă, de conducerea clubului să conducă echipa și în următorul sezon.

Xavi a fost de la început prioritatea conducerii Barcelonei pentru banca tehnică. Joan Laporta și Deco au vrut să negocieze continuarea înțelegerii cu Xavi înainte să caute un alt antrenor pentru banca tehnică a primei echipe.

După ce Xavi acceptat să rămână, la Barcelona va veni în curând și primul transfer. Este vorba despre Guido Rodriguez (30 de ani), mijlocașul defensiv de la Betis Sevilla, care va deveni liber de contract în vară.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, sud-americanul este foarte aproaped e a semna cu Barcelona din postura de jucător liber de contract. Catalanii i-au pregătit deja o înțelegere valabilă până în 2026, cu opțiune de prelungire până în 2027.

Guido #Rodriguez is one step away to #Barça as a free agent from July. Ready a contract until 2026 with the option for 2027. #transfers #FCB https://t.co/1chitpIbip