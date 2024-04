Xavi dezvăluie: ”Îl vreau la echipă! Așteptăm decizia lui”

Fără să-și dispute încă meciul din etapa #33, catalanii sunt la 14 lungimi în spatele liderului Real Madrid și la un singur punct de Girona, care ocupă poziția secundă în primul eșalon.

Chiar dacă inițial Xavi a anunțat că va părăsi banca tehnică a Barcei la finalul actualei stagiuni, tehnicianul s-a răzgândit și va rămâne în cele din urmă la gruparea catalană și sezonul următor.

Antrenorul a vorbit despre Sergi Roberto, fotbalistul căruia îi expiră contractul în iunie, și a menționat că îl vrea în continuare în angrenajul său și speră să semneze un nou contract.

”Vreau ca Sergi Roberto să rămână și să semneze o nouă înțelegere, așteptăm decizia lui. Clubul și jucătorul sunt conștienți de planul meu cu Sergi, a fost mereu un jucător-cheie pentru mine”, a precizat Xavi, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

