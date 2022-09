A spus cineva sezon slab? Simona Halep, un munte de constanță în cel mai dificil an al carierei: WTA confirmă performanța româncei

Simona Halep și-a încheiat sezonul 2022 în circuitul WTA înainte de a-și acorda șansa unei potențiale participări la Turneul Campioanelor. Sportiva din România a decis să pună punct stagiunii actuale după dubla intervenție chirurgicală suferită la nivelul nasului, în luna septembrie.

Decizia de a nu mai lua parte la competiții WTA în ultimele trei luni ale sezonului a fost luată de o Simona Halep care și-a văzut îndeplinit obiectivul major setat pentru acest an, revenirea în top 10 WTA.

39 - Excluding BJK Cup, only Iga Swiatek (55) and Ons Jabeur (44) have won more WTA-level matches than Simona Halep in 2022 so far (39). Nobility.@WTA @WTA_insider pic.twitter.com/sLsVeDgqtI