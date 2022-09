Final de an pentru Simona Halep! Tenismena nu va mai juca în 2022 

Inițial, Simona Halep (30 ani) luase decizia să nu participe la niciun turneu în lupa septembrie. Iar tenismena a profitat de această pauză pentru a-și rezolva unele probleme respiratorii, care au necesitat o operație la nas.

Simona Halep: „Ne vedem în 2023! Încă simt că mai am multe de dat tenisului!”

Dorind să se concentreze pe procesul de recuperare după intervenția chirurgicală suferită, Simona Halep a anunțat pe contul oficial de Instagram că nu va mai evolua la niciun turneu în acest an.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, a fost mesajul Simonei Halep, pe contul oficial de Instagram.